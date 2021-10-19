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    19 октября 2021, 16:27

    Пьяная женщина без прав сбила ребенка и скрылась

    Жительница Челябинской области без водительских прав сбила мопед с ребенком

    Полина Гребенщикова

    Женщина насмерть сбила 11-летнего ребенка в селе Кундравы Челябинской области. Она села за руль в нетрезвом состоянии, не имея водительских прав, сообщило Ura.ru.

    На трассе женщина сбила мопед с детьми. Один из детей, 11-летний мальчик, скончался на месте.

    Женщина скрылась с места происшествия, однако позднее была задержана. Суд назначил ей наказание в виде шести лет колонии общего режима.