Пьяная женщина без прав сбила ребенка и скрылась

Женщина насмерть сбила 11-летнего ребенка в селе Кундравы Челябинской области. Она села за руль в нетрезвом состоянии, не имея водительских прав, сообщило Ura.ru.

На трассе женщина сбила мопед с детьми. Один из детей, 11-летний мальчик, скончался на месте.

Женщина скрылась с места происшествия, однако позднее была задержана. Суд назначил ей наказание в виде шести лет колонии общего режима.