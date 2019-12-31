Пьяная виновница ДТП отпросилась в туалет и сбежала в лес в Ленобласти

Инцидент произошел в темное время суток. 19-летняя автоледи в состоянии алкогольного опьянения скрылась в лесу и не вернулась.

Отмечается, что знакомые получили от нее СМС с текстом «Простите меня за все, пока».

Позже в лесу нашли ее куртку со следами крови.

Когда ее видели последний раз, на ней была толстая черная толстовка с надписью New York, а также черные брюки и кроссовки Adidas.

В настоящий момент девушку разыскивают.