31 декабря 2019, 20:42
Пьяная виновница ДТП отпросилась в туалет и сбежала в лес в Ленобласти
Под Тосно пьяная автоледи попала в ДТП. Пока сотрудники ДПС оформляли аварию, она отпросилась в туалет в лес и больше не вернулась. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в темное время суток. 19-летняя автоледи в состоянии алкогольного опьянения скрылась в лесу и не вернулась.
Отмечается, что знакомые получили от нее СМС с текстом «Простите меня за все, пока».
Позже в лесу нашли ее куртку со следами крови.
Когда ее видели последний раз, на ней была толстая черная толстовка с надписью New York, а также черные брюки и кроссовки Adidas.
В настоящий момент девушку разыскивают.