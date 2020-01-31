31 января 2020, 10:36
Пьяная ссора в Санкт-Петербурге закончилась смертью
Два мужчины в состоянии алкогольного опьянения поругались в центре Петербурга. Один из них несколько раз ударил ножом второго. После чего выстрелил в него из газового пистолета. Потерпевший скончался на месте, написал сайт «Невские новости».
Труп мужчины нашли в квартире по Тележной, 13. Сотрудники полиции обнаружили на теле два огнестрельных и три ножевых ранения груди и спины.
Свидетель рассказал, что между хозяином квартиры и его гостем возник конфликт во время гуляний. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего еще несколько раз выстрелил, а затем скрылся.
Хозяина квартиры ищут, против него возбуждено уголовное дело.