Пьяная ссора в Санкт-Петербурге закончилась смертью

Труп мужчины нашли в квартире по Тележной, 13. Сотрудники полиции обнаружили на теле два огнестрельных и три ножевых ранения груди и спины.

Свидетель рассказал, что между хозяином квартиры и его гостем возник конфликт во время гуляний. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего еще несколько раз выстрелил, а затем скрылся.

Хозяина квартиры ищут, против него возбуждено уголовное дело.