Происшествия 18 сентября 2023, 11:36 Пьяная сотрудница МВД и ее сестра-близнец устроили скандал у ресторана в Приморье — СМИ Shot: МВД и СК проведут проверку после дебоша сотрудниц в ресторане Приморья Соцсети

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Сотрудница МВД и ее сестра-близнец, работающая в Следственном комитете, устроили скандал на входе в ресторан в Приморье, куда их не пустили из-за алкогольного опьянения. Теперь в МВД и СК начали служебную проверку по факту дебоша, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, когда секьюрити не впустили женщин, они пришли в ярость. Сотрудница МВД принялась размахивать удостоверением и угрожать охраннику. Она заявляла, что он якобы не имел права не впустить ее, и обозвала его «конкретным мусором».

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Сестры так и не попали в ресторан, зато нарвались на служебную проверку у себя на работе. По информации Shot, одна из них возглавляет отдел экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД «Большекаменский», вторая — территориальный отдел СУ СК по Приморскому краю.