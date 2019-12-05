Пьяная школьница выпала с 14-го этажа и выжила

Как выяснилось, школьница взяла бутылку крепкого алкоголя из родительского бара, пока те спали. Выпив изрядное количество, подросток вышла на балкон, откуда, потеряв равновесие, упала на припаркованную под окнами иномарку.

На звук сработавшей сигнализации выбежал хозяин машины. Он то и вызвал скорую, сообщил портал «Дни.ру».

Медики доставили школьницу в больницу, где она впала в кому. Врачи диагностировали у девочки ушиб головного мозга, закрытую травму груди, переломы костей таза, позвонков и правого бедра.