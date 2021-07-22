Пьяная россиянка влетела в машину на встречке и спела циничную песенку

Пьяная женщина за рулем BMW вылетела на встречку на улице Краснозаводской в Липецке и протаранила машину Suzuki. После аварии, в которой пострадал ребенок, она сплясала и спела песенку, что машиной якобы управляла не она.

«В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в автомобиле Suzuki, в том числе одиннадцатилетний ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили сайту Gorod48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Женщина заплетающимся языком пропела, что ее не было за рулем, и исполнила некий танец. Очевидцы обматерили, пристыдили ее и сняли на видео. Также в объектив камеры регистратора попал момент аварии.

На кадрах видно, что удар был очень сильный. После него Suzuki отбросило на трамвайные пути. Информации о состоянии пострадавших пока нет.