Эксклюзив 30 августа 2023, 19:41 Пьяная россиянка попыталась похитить дочь соседки Жительница Магнитогорска силой затаскивала девочку в свою квартиру РИА «Новости»

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Возвращение домой в одном лифте с соседкой закончилось для девочки из Магнитогорска серьезным стрессом и психологической травмой. В какой-то момент женщина набросилась на ребенка и попыталась затащить ее в свою квартиру, чем сильно напугала ребенка. Об этом «360» рассказала крестная пострадавшей девочки Алена.

По словам собеседницы, изначально девочка гуляла с мамой во дворе, а перед ее уходом пообещала вернуться домой минут через 20. Нагулявшись, ребенок крикнул, чтобы ей удаленно открыли дверь в подъезд. Но до квартиры так и не дошел.

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Обеспокоенная мама выскочила в тамбур и услышала крики дочери. Бросившись на девятый этаж, она увидела, что пьяная соседка тащит ребенка в свою квартиру.

Мать оттолкнула нетрезвую женщину, но та продолжала тянуть руки к девочке. Вернувшись домой, обеспокоенная за дальнейшую судьбу ребенка, она вызвала полицию.

По словам Алены, правоохранители составили в отношении соседки протокол о неисполнении родительских обязанностей, потому что дома у нее находился двухмесячный младенец. По поводу попытки похищения полицейские никаких документов не оформили.

«Мне уже звонили из ПДН, сказали, что никаких действий соседка не совершила, а просто хотела показать ей своего маленького ребенка. Но это все было насильственно. Ребенок не пострадал только потому, что мать вовремя среагировала. Теперь девочка не выходит из дома и боится лифта. У нее паника и истерика, она просыпается по ночам и плачет», — рассказала собеседница «360».

Алена добавила, что полицейским соседка также объяснила, что хотела показать соседской девочке младенца. Но с матерью пострадавшего ребенка она объясняться не стала и никак свои действия не комментирует. Семья девочки намерена добиваться привлечения соседки к суду и уже написала заявление в полицию.

В пресс-службе Челябинского главка МВД «360» подтвердили, что заявление зарегистрировали в отделе Магнитогорска. Там пояснили, что сейчас в отношении женщины проводят проверку и ее уже привлекли к административной ответственности.