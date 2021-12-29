Пьяная потасовка произошла в московском автобусе в районе Речного вокзала

Сильно нетрезвый мужчина спровоцировал потасовку в рейсовом автобусе в районе Северного речного вокзала. Видео попало в интернет.

На видео видно, как этот человек с бессвязными речами пристает к группе выходцев одной из российских республик. Его пытаются вразумить, в том числе женщины, но он только больше распаляется. В конце концов он и его оппонент обмениваются парой ударов. Их растаскивают и пытаются успокоить. При этом он утверждает, что обычно не пьет.

Видео обрывается раньше, чем эта история закончилась.

А в Махачкале вечером 28 декабря произошла массовая драка, участие в которой приняли около 40 человек. Кадры произошедшего опубликовали в Сети очевидцы. Потасовку устроили на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгата. В ролике видно толпу людей и сотрудников правоохранительных органов. Начался конфликт якобы с замечания, сделанного прохожим дорожным рабочим.