Происшествия 28 марта 2023, 16:37 Пьяная петербурженка умерла от кровопотери, порезавшись о бутылку водки

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В Петербурге проводят проверку по факту смерти местной жительницы, предварительной причиной которой считают кровопотерю. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

В Выборгском районе на улице Руднева 58-летняя женщина принимала у себя гостей. В какой-то момент она случайно разбила бутылку водки и порезала об нее ногу. Но хозяйка не обратила внимание на рану, перевязала порез, и застолье продолжилось.

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Однако позже женщине стало плохо. Гости вызвали скорую, но прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть пострадавшей.

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