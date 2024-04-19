Происшествия 19 апреля 2024, 11:06 Пьяная петербурженка пыталась убить 13-летнего сына

Читать 360tv в

Уголовное дело возбудили в отношении 39-летней жительницы Колпинского района Петербурга. Ее подозревают в угрозе убийством, сообщила Neva.Today со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации ведомства, женщина, находясь в состоянии опьянения, с ножом набросилась на 13-летнего сына. Мальчик не пострадал.

Реклама

Школьника на время направили в центр социальной помощи. Горе-мать отпустили домой под обязательство о явке.