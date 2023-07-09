Происшествия 09 июля 2023, 20:45 Пьяная пациентка избила санитарку в Саратовской области Саратовский Минздрав: пьяная пациентка избила санитарку из-за несогласия с диагнозом РИА «Новости»

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Пьяная пациентка в Балакове Саратовской области набросилась на санитарку из-за несогласия с диагнозом. Женщине диагностировали перелом пальца, «которыми она ковыряла в носу», сообщил в своем Telegram-канале глава регионального Минздрава Олег Костин.

«Агрессивная женщина 35 лет в состоянии алкогольного опьянения выразила свое несогласие с поставленным диагнозом рукоприкладством», — отметил он.

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Костин пояснил, что женщина обратилась к медикам рано утром 8 июля. Она сломала палец, которым ковыряла в носу. Перелом рентгеновскими снимками не подтвердили, что сильно огорчило пациентку.

«Свое огорчение и несогласие с поставленным диагнозом она выразила своеобразно: схватила за волосы и сильно ударила головой о стену санитарку травмпункта», — пояснил глава регионального Минздрава.

Санитарку госпитализировали, в ближайшее время она напишет заявление в полицию.

После ЧП в больницу прибыла группа быстрого реагирования. Оказалось, что агрессивную пациентку на тот момент разыскивали за нанесение телесных повреждений другому человеку.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. По результатам будет принято соответствующее решение.

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