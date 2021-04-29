Пьяная мать забыла о ребенке и заявила в полицию о его пропаже

В городе Краснотурьинск Свердловской области местная жительница во время распития алкоголя с друзьями забыла о своем четырехлетнем сыне. Она позвонила в полицию и заявила о пропаже. Об этом информирует tagilcity.ru.

Женщина заявила стражам закона, что ее ребенок исчез из дома. Прибывшая на место группа быстрого реагирования быстро нашла мальчика.

Выяснилось, что пьяная мать уснула в гостях. Приятели женщины, когда уходили, забрали ее сына с собой. Они решили не оставлять ребенка в чужой квартире.

Преступлений в отношении мальчика не совершалось. Его осмотрели врачи. После несовершеннолетнего вернули матери.