Пьяная мать выбросила 10-месячную дочь из купе поезда

На кадрах видео нетрезвая мать в полуголом виде выбросила из купе свою десятимесячную дочь. Следом в тамбур вышла старшая дочь. Отец детей в это время находился в купе, где родители распивали спиртное.

Семью сняли с поезда проводники и полиция. Младшую девочку доставили в районную больницу на станции Крымской. Старшая дочь оказалась в реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Как сообщило ИА Nation News, семья проживает в Воронеже. С родителями провели профилактическую беседу правоохранители. Обоих детей уже вернули в семью.