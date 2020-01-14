14 января 2020, 22:32
Пьяная мать выбросила 10-месячную дочь из купе поезда
В поезде из Симферополя в Москву произошел скандальный инцидент с участием молодой семьи. Мать выкинула годовалую дочь из купе, произошедшее попало на видео. Об этом сообщил телеканал «НТВ».
На кадрах видео нетрезвая мать в полуголом виде выбросила из купе свою десятимесячную дочь. Следом в тамбур вышла старшая дочь. Отец детей в это время находился в купе, где родители распивали спиртное.
Семью сняли с поезда проводники и полиция. Младшую девочку доставили в районную больницу на станции Крымской. Старшая дочь оказалась в реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Как сообщило ИА Nation News, семья проживает в Воронеже. С родителями провели профилактическую беседу правоохранители. Обоих детей уже вернули в семью.