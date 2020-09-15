Пьяная мать из Новосибирска оставила годовалую дочь на балконе

В Новосибирске спасатели достали с балкона годовалую девочку. Плач ребенка заметила соседка, которая и обратилась к специалистам за помощью. Оказалось, малышку заперла пьяная мать.

Днем 14 сентября очевидцы увидели на балконе второго этажа дома по улице Титова девочку, которая стучалась в двери и плакала. Информация об этом появилась в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Спасателям удалось попасть на балкон и разблокировать дверь в квартиру. Ребенка 2019 года рождения завели в жилое помещение.

«Обнаружена спящая женщина в сильном алкогольном опьянении. Девочка передана сотрудникам отдела полиции. В медицинской помощи не нуждается», — уточнили специалисты.

Как уточнил портал НГС, в квартире были мать, которая крепко спала, и бабушка.

Летом жительница Югры заперла в квартире четырех детей и уехала к друзьям на дачу, чтобы «устраивать личную жизнь». Ребят обнаружили инспекторы по делам несовершеннолетних, которые проводили рейд по квартирам. Женщине выписали штраф. Происшествием заинтересовались органы опеки, а СК начал проверку.