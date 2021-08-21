Пьяная крымчанка избила детей и напала на полицейского

Жительница села под Симферополем напилась, избила своих детей и напала на полицейского. У правоохранителя получилось передать ее матери, которая забрала дочь и внуков домой на такси.

Один из очевидцев рассказал изданию «Подъем», что заметил пьяную женщину в поселке Гвардейское в Симферопольском районе. Она искала младшую дочь и лупила старшего мальчика, который плакал и просил не отдавать его органам. Рядом с ней был мертвецки пьяный муж. В происходящее вмешался возвращавшийся домой со службы полицейский. Женщина набросилась на него с кулаками и обматерила.

Страж порядка сумел передать дебоширку ее матери, которая посадила всех в такси и увезла домой в село Журавлевка.

«Данная информация передана в отдел полиции для проверки, где в дальнейшем с женщиной проведут профилактическую работу для недопущения подобного поведения», — сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В начале августа пьяная жительница Новосибирска хотела сбежать от полицейских через окно квартиры вместе с маленьким ребенком и уронила его на землю.