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    21 августа 2021, 14:57

    Пьяная крымчанка избила детей и напала на полицейского

    Андрей Иванов

    Жительница села под Симферополем напилась, избила своих детей и напала на полицейского. У правоохранителя получилось передать ее матери, которая забрала дочь и внуков домой на такси.

    Пьяная крымчанка избила детей и напала на полицейского

    Один из очевидцев рассказал изданию «Подъем», что заметил пьяную женщину в поселке Гвардейское в Симферопольском районе. Она искала младшую дочь и лупила старшего мальчика, который плакал и просил не отдавать его органам. Рядом с ней был мертвецки пьяный муж. В происходящее вмешался возвращавшийся домой со службы полицейский. Женщина набросилась на него с кулаками и обматерила.

    Страж порядка сумел передать дебоширку ее матери, которая посадила всех в такси и увезла домой в село Журавлевка.

    «Данная информация передана в отдел полиции для проверки, где в дальнейшем с женщиной проведут профилактическую работу для недопущения подобного поведения», — сообщили в пресс-службе крымского МВД.

    В начале августа пьяная жительница Новосибирска хотела сбежать от полицейских через окно квартиры вместе с маленьким ребенком и уронила его на землю.