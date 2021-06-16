Пьяная компания устроила стрельбу с балкона в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде компания пьяных молодых людей решила устроить стрельбу с балкона высотки. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой пресс-службу регионального МВД.

По данным издания, стрельба произошла накануне в одном из домов на улице Июльских дней. Местная жительница пожаловалась полицейским на выстрелы. Выяснилось, что в квартире на 19-м этаже отдыхала компания молодых людей. Подвыпившие нижегородцы решили развлечься. Они принесли на балкон оружие и начали стрелять. Правоохранители разбираются в произошедшем.