Пьяная компания напала на полицейских в Челябинской области

В Чебаркульском районе Челябинской области компания нетрезвых людей напала на сотрудников ГИБДД. Это случилось, когда правоохранители остановили их машину, написало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД остановили машину, так как у них возникло подозрение, что женщина за рулем автомобиля пьяна.

«В автомобиле находились еще несколько пассажиров, в том числе двое мужчин. Женщина-водитель проходить освидетельствование на состояние опьянения отказалась. Она, другие пассажиры, а также мать девушки, выражаясь нецензурной бранью, применили насилие в отношении сотрудников полиции и нанесли им ушибы (в том числе камнями) и телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

Все участники инцидента задержаны. Женщине-водителю предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции и возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении других участников конфликта.