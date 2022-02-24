Пьяная драка произошла в центре Екатеринбурга

Пьяная драка произошла на проезжей части в центре Екатеринбурга. Об этом сообщило URA.ru.

Ситуация произошла на перекрестке улиц 8 марта — Малышева. В потасовке участвовали около десяти человек.

«Драка началась на улице 8 марта рядом с Мытным двором. Один из молодых людей кричал: „ты знаешь, что такое Чечня?“» — рассказал корреспондент URA.ru.

Один из злоумышленников бросил в других участников конфликта стеклянную бутылку, однако ни в кого попасть ему не удалось.