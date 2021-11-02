Пьяная драка произошла в Шадринске

Пьяная драка произошла на дороге рядом со школой в Шадринске. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на видеоролик, опубликованный местными жителями.

Правозащитник Александр Андрюков рассказал, что колледж, расположенный рядом со школой № восемь, часто сдают компаниям от десяти человек для проведения застолий. При этом большинство местных жителей постоянно жалуются на шум и беспорядок.

«Все, что может полиция — выписать штраф арендаторам. А предприниматель продолжает зарабатывать деньги на нервах и здоровье соседей», — рассказал Андрюков.