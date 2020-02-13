Мужчины распивали горячительные напитки в гаражах на Финляндской улице. Завязался конфликт. 53-летний мужчина ударил ножом 47-летнего собутыльника. Тот выстрелил ему в глаз резиновой пулей.

Обоих пострадавших отправили в больницу. Мужчину с ножевым ранением уже отпустили домой. Второй находится в тяжелом состоянии.

По данному факту сотрудники полиции начали расследование.