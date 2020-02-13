13 февраля 2020, 13:50
Пьяная драка произошла в Колпино. Итог — резиновая пуля в глазу
Двое мужчин подрались в колпинских гаражах будучи пьяными. Один ударил ножом, второй выстрелил резиновой пулей в глаз. Оба пострадавших находятся в больнице. Об этом написал сайт «Невские новости» со ссылкой на местное издание.
Мужчины распивали горячительные напитки в гаражах на Финляндской улице. Завязался конфликт. 53-летний мужчина ударил ножом 47-летнего собутыльника. Тот выстрелил ему в глаз резиновой пулей.
Обоих пострадавших отправили в больницу. Мужчину с ножевым ранением уже отпустили домой. Второй находится в тяжелом состоянии.
По данному факту сотрудники полиции начали расследование.