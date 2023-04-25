Происшествия 25 апреля 2023, 16:38 Пьяная девушка-водитель врезалась в дорожное ограждение во Владивостоке

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Во Владивостоке недалеко от «Фетисов-Арены» произошло ДТП с участием девушки-водителя. Об этом сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на местные СМИ.

В сообщении говорится, что сидевшая за рулем была пьяна, она не справилась с управлением и въехала в дорожное ограждение, написала «Политика сегодня».

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Автоледи, а также пассажирка авто получили травмы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.