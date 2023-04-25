25 апреля 2023, 16:38
Пьяная девушка-водитель врезалась в дорожное ограждение во Владивостоке
Во Владивостоке недалеко от «Фетисов-Арены» произошло ДТП с участием девушки-водителя. Об этом сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на местные СМИ.
В сообщении говорится, что сидевшая за рулем была пьяна, она не справилась с управлением и въехала в дорожное ограждение, написала «Политика сегодня».
Реклама
Автоледи, а также пассажирка авто получили травмы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.
ДТП
Владивосток
Реклама
Реклама