facebook_pixel
    13 декабря 2020, 11:08

    Пьяная девушка упала с 9-го этажа в Новосибирске и погибла

    Андрей Иванов

    22-летняя жительница Новосибирска выпала с балкона съемной квартиры на девятом этаже. Она погибла на месте. Перед смертью девушка напилась.
    Пьяная девушка упала с 9-го этажа в Новосибирске и погибла

    Как сообщила пресс-служба СУ СК России по региону, ее тело нашли под окнами многоэтажки 13 декабря.

    По версии следствия, девушка выпала с балкона съемной квартиры на девятом этаже высотки. В момент гибели она была пьяной. Информации о причинах произошедшего пока нет.

    Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили соседей. Погибшая снимала квартиру в доме на улице Бронной в Кировском районе Новосибирска.