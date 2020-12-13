Пьяная девушка упала с 9-го этажа в Новосибирске и погибла

22-летняя жительница Новосибирска выпала с балкона съемной квартиры на девятом этаже. Она погибла на месте. Перед смертью девушка напилась.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по региону, ее тело нашли под окнами многоэтажки 13 декабря.

По версии следствия, девушка выпала с балкона съемной квартиры на девятом этаже высотки. В момент гибели она была пьяной. Информации о причинах произошедшего пока нет.

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили соседей. Погибшая снимала квартиру в доме на улице Бронной в Кировском районе Новосибирска.