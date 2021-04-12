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    12 апреля 2021, 16:12

    Пьяная девушка оказалась без двух зубов после трюка из TikTok

    Полина Петрова

    Изрядно выпившая американка оказалась без двух передних зубов после попытки выполнить популярный трюк из TikTok, написал портал The Daily Mail.

    Пьяная девушка оказалась без двух зубов после трюка из TikTok

    В одном из баров штата Мэриленд девушка выпила семь коктейлей «Мимоза». После этого компания покинула заведение, и главная героиня видео забирается на плечи мужчины, сообщило ИА Nation News.

    «Не говори, я снимаю видео. О, черт возьми, она садится ему на плечи», — слышится комментарий одного из приятелей дамы.

    На следующих кадрах видно, что 26-летняя девушка с забрызганным кровью подбородком и несколькими отсутствующими зубами плачет в машине. Зрители предполагают, что она упала с плеч своего друга и сильно ударилась об асфальт. Жительницу США госпитализировали. Ей вставили зубы и нанесли специальный «цементирующий» состав на весь верхний ряд зубов.