Пьяная девушка оказалась без двух зубов после трюка из TikTok

Изрядно выпившая американка оказалась без двух передних зубов после попытки выполнить популярный трюк из TikTok, написал портал The Daily Mail.

В одном из баров штата Мэриленд девушка выпила семь коктейлей «Мимоза». После этого компания покинула заведение, и главная героиня видео забирается на плечи мужчины, сообщило ИА Nation News.

«Не говори, я снимаю видео. О, черт возьми, она садится ему на плечи», — слышится комментарий одного из приятелей дамы.

На следующих кадрах видно, что 26-летняя девушка с забрызганным кровью подбородком и несколькими отсутствующими зубами плачет в машине. Зрители предполагают, что она упала с плеч своего друга и сильно ударилась об асфальт. Жительницу США госпитализировали. Ей вставили зубы и нанесли специальный «цементирующий» состав на весь верхний ряд зубов.