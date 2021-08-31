Пьяная девушка на Subaru сбила мать с ребенком в Енисейске

Жительница Енисейска и ее 10-летний сын пострадали под колесами Subaru Impreza. За рулем иномарки была нетрезвая девушка, сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 11:00 по местному времени (15:00 по московскому времени) 30 августа на улице Рабоче-Крестьянская. Водитель за рулем Subaru Impreza сбила 47-летнюю женщину с ребенком, которые в это время шли по обочине.

Они получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. В ходе проверки сотрудники ГИБДД установили, что за рулем машины была 26-летняя девушка, которая находилась в состоянии опьянения. Освидетельствование показало 0,97 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Для сравнения водителя лишают прав при показании 0,16 миллиграмма на литр.

По факту ДТП возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Подозреваемая задержана. Ей грозит до семи лет лишения свободы.