15 января 2024, 14:21
Пьяная девушка изрезала ножом сожителя в петербургской квартире
Правоохранители задержали 26-летнюю жительницу Башкирии, которая напала на мужчину в Петербурге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил Piter.TV.
Преступление было совершено в квартире на улице Костюшко. По предварительным данным, между девушкой и ее 37-летним сожителем разгорелся конфликт после застолья. Она схватила нож и ударила мужчину.
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Пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.
Санкт-Петербург
Уголовное дело
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