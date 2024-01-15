Происшествия 15 января 2024, 14:21 Пьяная девушка изрезала ножом сожителя в петербургской квартире

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Правоохранители задержали 26-летнюю жительницу Башкирии, которая напала на мужчину в Петербурге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил Piter.TV.

Преступление было совершено в квартире на улице Костюшко. По предварительным данным, между девушкой и ее 37-летним сожителем разгорелся конфликт после застолья. Она схватила нож и ударила мужчину.

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Пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.