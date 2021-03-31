31 марта 2021, 18:06
Пьяная американка укусила за палец девушку в клубе Нью-Йорка
Пьяная девушка укусила за палец другую девушку во время драки в ночном клубе в Нью-Йорке. Об этом сообщило ИА Nation News.
Уточняется, что американка напала на посетительницу заведения и начала ее бить. Когда ее попытались оттащить, она сильно укусила пострадавшую за палец. В результате у той диагностировали перелом.
Дебоширка была арестована. Суд приговорил ее к году условного срока, общественным работам и выплате компенсации пострадавшей.