Пиццу похитили у доставщика еды в Санкт-Петербурге

Пиццу похитили у доставщика еды, распылив ему в лицо перцовый газ, в Санкт-Петербурге, сообщили сотрудники пресс-службы ГУ МВД РФ по городу.

По информации представителей правопорядка, в воскресенье, 9 августа, в 06:30 в дежурную часть поступило заявление от курьера. Он сообщил, что примерно в 03:30 на улице Крыленко у него отняли заказ.

Уточняется, что мужчина прибыл на указанный адрес, поднялся на лестничную площадку 13-го этажа. Там он увидел сидящую возле лифта плачущую незнакомку. На площадку вышел неизвестный молодой человек. Принимая заказ девушка заявила, что пицца холодная, после чего зашла вместе с ней в квартиру, пишет ИА «Невские новости».

Курьер позвонил в дверь и попросил оплатить заказ. Девушка отказалась давать деньги за холодную еду и попыталась закрыть дверь, заявитель поставил ногу в проем. После этого ему в лицо распылили перцовый газ.

Сумма причиненного ущерба составляет 1 330 рублей. В настоящий момент выясняются детали инцидента.