Происшествия 21 августа 2023, 16:56 Пиццерия загорелась в поселке Ольгинка Краснодарского края

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Возгорание произошло в пиццерии в поселке Ольгинке Туапсинского района Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Пламя охватило торговое помещение рано утром 21 августа. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

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Отмечается, что участие в ликвидации пожара принимали семь человек и две единицы техники.