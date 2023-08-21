21 августа 2023, 16:56
Пиццерия загорелась в поселке Ольгинка Краснодарского края
Возгорание произошло в пиццерии в поселке Ольгинке Туапсинского района Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Пламя охватило торговое помещение рано утром 21 августа. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
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Отмечается, что участие в ликвидации пожара принимали семь человек и две единицы техники.
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