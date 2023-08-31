Происшествия 31 августа 2023, 14:52 Пистолет и автомат сотрудника МВД потеряли во время перелета в России Mash: оружие из багажа полицейского потеряли при перелете из Махачкалы РИА «Новости»

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Полицейский, возвращающийся из командировки в Махачкалу из Екатеринбуга, сдал служебное оружие в багаж, однако его потеряли во время авиаперелета. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, на сотрудника ГИБДД оформили три места для служебного оружия в багаже. Речь идет об укороченном автомате АКС-74, пистолете «Макаров» и патронах для оружия и шести магазинах.

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После прибытия в аэропорт Кольцово полицейскому выдали лишь патроны. Куда подевалось огнестрельное оружие, никто из авиакомпании пояснить не смог.

Правоохранители начали проверку по факту ЧП и установили, что по ошибке оружие отправили в аэропорт Домодедово.

Ранее в аэропорту Владивостока задержали пассажира, в багаже которого на досмотре обнаружили боевую гранату Ф-1. Сам мужчина заявлял, что не знает, откуда в сумке взялся снаряд.