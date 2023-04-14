14 апреля 2023, 21:51
Письма с белым порошком прислали в посольство Финляндии в Москве
МИД подтвердил обращение посольства Финляндии о получении конвертов с порошком
В МИД России подтвердили, что в посольство Финляндии в Москве 13 апреля подбросили три конверта с неизвестным порошком белого цвета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба министерства.
«Можем подтвердить такое обращение, <...> в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам», — подчеркнула Захарова.
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Дипломаты вскрыли был только один конверт, два остальных оставили запечатанными. Все конверты передали сотрудникам российских правоохранительных органов.
«Посольству Финляндии по итогам будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося», — добавили в МИД.
Содержимое адресованных атташе посольства отправлений отправили на экспертизу.
Финляндия
Мария Захарова
МИД РФ
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