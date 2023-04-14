Происшествия 14 апреля 2023, 21:51 Письма с белым порошком прислали в посольство Финляндии в Москве МИД подтвердил обращение посольства Финляндии о получении конвертов с порошком РИА «Новости»

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В МИД России подтвердили, что в посольство Финляндии в Москве 13 апреля подбросили три конверта с неизвестным порошком белого цвета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба министерства.

«Можем подтвердить такое обращение, <...> в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам», — подчеркнула Захарова.

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Дипломаты вскрыли был только один конверт, два остальных оставили запечатанными. Все конверты передали сотрудникам российских правоохранительных органов.

«Посольству Финляндии по итогам будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося», — добавили в МИД.

Содержимое адресованных атташе посольства отправлений отправили на экспертизу.