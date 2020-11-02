Писательницу-фантаста Киру Измайлову нашли мертвой в Москве

Тело писательницы-фантаста Киры Измайловой обнаружили в Москве. Его нашли в квартире в районе Хорошево-Мневники. По данным следствия, она скончалась несколько дней назад.

Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Он отметил, что врачи пока не обнаружили никаких признаков того, что она могла умереть от коронавируса. По данным источника, признаков COVID-19, ОРВИ и температуры у погибшей нет.

По информации РИА «Новости» к правоохранителям обратилась сестра Измайловой. Она рассказала, что последний раз общалась с писательницей неделю назад — с тех пор та на связь не выходила. Полицейские приехали в квартиру к Измайловой и обнаружили, что дверь не заперта. Внутри они нашли ее тело — оно находилось на кухне, без видимых следов насильственной смерти. По предварительной информации, Измайлова скончалась около трех дней назад, точная причина ее смерти пока не известна.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что ведомство уже начало проверку после обнаружения тела писательницы. По предварительным данным, ее смерть не носит криминального характера.