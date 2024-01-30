Происшествия 30 января 2024, 14:05 Писателя Ивана Оганова нашли мертвым в московской квартире «Известия»: тело писателя Ивана Оганова нашли в квартире в Москве РИА «Новости»

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Писателя Ивана Оганова нашли мертвым в его московской квартире. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, 29 января знакомый прозаика сообщил в полицию, что 80-летний мужчина долгое время — с 10-го числа — не выходит на связь. Он подчеркнул, что писатель жаловался ему на плохое самочувствие.

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Прибывшие по месту жительства писателя полицейские вскрыли дверь и нашли Оганова мертвым. Следов насильственной смерти они не обнаружили, однако назначили необходимые экспертизы.

Иван Оганов родился в Тбилиси в 1943 году. Он стал автором романов «Песни об умерших детях», «Опустел наш сад», «Песнь виноградаря осенью».

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