Писатель Карлос Руис Сафон скончался в США

«Сегодня скончался Карлос Руис Сафон — один из лучших современных новеллистов», — написало издательство в Twitter.

Он умер в США. Отмечается, что писатель долгое время боролся с онкологической болезнью.

Карлос Руис Сафон наиболее известен по роману-бестселлеру «Тень ветра», который был переведен более чем на 30 языков.