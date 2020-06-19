19 июня 2020, 13:47
Писатель Карлос Руис Сафон скончался в США
Карлос Руис Сафон, испанский писатель, скончался в США в возрасте 55 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на издательский дом Planeta.
«Сегодня скончался Карлос Руис Сафон — один из лучших современных новеллистов», — написало издательство в Twitter.
Он умер в США. Отмечается, что писатель долгое время боролся с онкологической болезнью.
Карлос Руис Сафон наиболее известен по роману-бестселлеру «Тень ветра», который был переведен более чем на 30 языков.