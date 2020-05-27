Пироман признал свою вину в поджоге аниме-студии в Японии

Из-за возгорания пироман получил ожоги, в результате чего провел 10 месяцев в больнице. Сейчас его перевели в изолятор. Также на столь долгий перевод повлияла ситуация с пандемией коронавирусной инфекции.

Подозреваемый заявил, что «ошибки нет» и признал свою вину.