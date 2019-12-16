16 декабря 2019, 21:14
Пираты захватили заложников на нефтяном танкере в Гвинейском заливе
Двадцать человек попали в плен к пиратам. ЧП произошло у берегов Западной Африки, сообщил ТАСС.
На английский нефятной танкер напали, когда он находился в 110 милях от берега. В плену у пиратов оказались 20 человек. Большинство из них — граждане Индии и Нигерии, написал сайт телеканала «Царьград».
«Танкер, совершавший переход из Анголы в Того, подвергся нападению пиратов в минувшее воскресенье», — сообщил владелец судна.
По сообщениям СМИ, Гвинейский залив стал одним из самых опасных мест для судов: это уже не первое пиратское нападение.
До этого бандиты захатили судно, принадлежащее норвежской компании J.J. Ugland, у берегов Бенина. Это случилсоь в ноябре 2019 года. Были похищены девять членов экипажа. По словам оставшихся на борту моряков, пираты напали на рассвете.