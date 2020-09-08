Двух россиян якобы похитили пираты с грузового судна около Нигерии. Они не успели укрыться в специально оборудованном отсеке.

О нападении на грузовое судно Water Phoenix сообщил сайт Nigerian Tribune со ссылкой на фирму Praesidium International, обеспечивающую безопасность на море.

Всего на борту было 18 человек — семь россиян и 11 филиппинцев. 16 членов команды смогли укрыться в специальном помещении, оборудованном на случай нападения, передает «Газета.ru». Однако двое этого сделать не успели. Их похитили пираты. Все произошло в 34 морских милях к югу от Лагоса, в Гвинейском заливе.

Грузовое судно принадлежит транспортной компании Seatrade Groningen. Оно шло под флагом Либерии из Нидерландов — из порта Эймейден.

РИА «Новости» связалось с российским посольством в Нигерии. Там сообщили, что на судно действительно напали, но информация о захвате именно россиян проверяется.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере до Анголы на юге, стал самым опасным регионом мира с точки зрения пиратской угрозы. В первом квартале 2020 года 45% случаев мирового пиратства произошли в этом заливе.