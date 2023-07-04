Эксклюзив 04 июля 2023, 22:17 «Пинали по голове». Сверстники жестоко избили школьницу на камеру в Бурятии СК: группа подростков жестоко избила девочку в Улан-Удэ Freepik

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Подростки избили школьницу в Улан-Удэ. Издевательства над девочкой они снимали на видео, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике Бурятия.

По данным ведомства, видеозапись, на которой подростки избивают девочку, появилась на странице одного из Telegram-каналов. На кадрах видно, как они бьют ногами по голове и другим частям тела несовершеннолетней. Установлено, что драка произошла примерно месяц назад на улице Лебедева города Улан-Удэ.

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«По данному факту начата доследственная проверка, в рамках которой будут установлены несовершеннолетние, изображенные на видеозаписи, после чего их действиям дадут надлежащую правовую оценку», — заявили в СК.

Также проверку организовала республиканская прокуратура. В ходе нее правоохранители оценят работу органов и учреждений системы профилактики, которые должны были предупредить совершение правонарушений несовершеннолетними.

В беседе с «360» мама пострадавшей девочки рассказала, что дочь постоянно жалуется на головные боли.

«Они по голове ее пинали, по плечам, телу», — сказала она.

Женщина подтвердила, что сейчас в нападении разбираются сотрудники Следственного комитета.