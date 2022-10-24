Пилоты упавшего Су-30 в Иркутске не отвели самолет от жилого дома из-за потери сознания | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 10:51 Пилоты упавшего Су-30 в Иркутске не отвели самолет от жилого дома из-за потери сознания РИА «Новости»: пилоты Су-30 не увели падающий самолет в Иркутске из-за потери сознания РИА "Новости"

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Пилоты Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска из-за потери сознания в полете. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, во время полета экипаж потерял сознание», — сообщил источник.

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Возможной причиной потери сознания пилотов могла стать ошибка при подготовке баллонов с кислородом со стороны наземного персонала.

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Ранее Следственный комитет России сообщил, что ошибка при пилотировании и отказ техники являются вероятными причинами происшествия.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского, железнодорожного и внутреннего метрополитена и водного транспорта», сообщал RT.

Военный истребитель Су-30 рухнул на двухэтажный жилой дом в районе Ново-Ленино Иркутска утром 23 октября. Пилоты воздушного судна Виктор Крюков и Максим Конюшин погибли. Жильцы частного дома ранений при падении самолета не получили.