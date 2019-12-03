  • Пилот заступился за командира, обвиненного в крушении SSJ-100

    03 декабря 2019, 21:57

    Кирилл Фролов

    Причиной жесткой посадки SSJ-100 в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, мог быть как человеческий фактор, так и работа электроники самолета. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил заслуженный летчик-испытатель Виктор Заболотский.
    Пилот заступился за командира, обвиненного в крушении SSJ-100

    Ранее Следственный комитет завершил расследование авиакатастрофы, назвав ответственным за нее капитана воздушного судна Дениса Евдокимова. По данным следствия, именно его ошибки при посадке привели к разрушению самолета и пожару, в котором погибли пассажиры.

    Заболотский отметил «достаточно высокий уровень» подготовки Евдокимова и призвал во избежание подобных трагедий провести новое исследование самолета.

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    «Здесь много недоисследованного, потому что работа с электронным видом управления требует несколько иного. Я вижу здесь рассогласование в системе управления и действиях летчика», — сказал собеседник радиостанции.

    По его словам, перед аварией было «явное запаздывание в реакции — летчика или самолета».

    Крушение SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло 5 мая 2019 года. На борту находились 78 человек, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Почти все погибшие находились в хвостовой части лайнера и не успели покинуть его, задохнувшись дымом.