Пилот скончался в ходе ежегодных воздушных гонок Reno Air Races | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 21:37 Поделиться Telegram

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Viber Пилот скончался в ходе ежегодных воздушных гонок Reno Air Races

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Ежегодные воздушные гонки Reno Air Races завершились смертью пилота. Мероприятие проходило в штате Невада, США. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на слова организаторов мероприятия.

«Мы можем подтвердить, что сегодня во время гонки произошла авария со смертельным исходом», — рассказали организаторы в социальных сетях.

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Расследованием несчастного случая займутся Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США. На данный момент не поступало других подробностей случившегося.

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