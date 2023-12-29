29 декабря 2023, 13:33
Пилот Шишкин: экипаж севшего в Якутии на реку Ан-24 не распознал взлетно-посадочную полосу в условиях плохой видимости
Пассажирский самолет Ан-24 сел на песчаную косу реки Колыма в Якутии. Скорее всего, экипаж в условиях плохой видимости не распознал взлетно-посадочную полосу, рассказал «Звезде» заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин.
По его словам, полосу на реке специально раскатывают для эксплуатации самолетов в зимний период. Вероятнее всего, пилоты отклонилось от взлетно-посадочной полосы из-за тумана и морозной дымки.
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«Боюсь, что у них там службы радиолокационные слабенькие, и он заходил просто визуально, не определив правильно место приземления», — отметил Шишкин.
Самолеты
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