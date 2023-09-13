Происшествия 13 сентября 2023, 15:41 Пилот севшего в поле лайнера раскрыл следователям детали ЧП Baza: пилот севшего в поле Airbus признался, что топлива оставалось на 5 минут РИА «Новости»

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Командир севшего в поле под Новосибирском Airbus Сергей Белов рассказал следователям на допросе детали произошедшего. Оказалось, что перед самой посадкой топлива оставалось лишь на пять минут полета, сообщил Telegram-канал Baza.

Белов указал, что лайнер осматривали техники еще в Домодедове. В аэропорту Сочи он лично принимал самолет и не выявил никаких дефектов.

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По словам командира воздушного судна, весь полет проходил в штатном режиме, однако во время подлета к Омску отказала гидравлическая система. Кроме того, на решение садиться в поле повлияли другие факторы.

«В Омске установился порывистый ветер, сам самолет был тяжелым, а в аэропорту для аварийного приземления оказалась короткая полоса», — указали в публикации.

После решения о смене курса на Новосибирск у самолета убрали шасси, но створки не закрылись из-за утечки гидравлики — не хватило давления. Белов рассчитал запас топлива и понял, что до самого города лайнер не долетит. Командир подал сигнал бедствия, предупредив экипаж о возможной аварийной посадке.

Пилот нашел подходящее поле и удачно приземлил самолет. Само воздушное судно практически не пострадало, у него надломилась только передняя стойка шасси.

Белов повторил подвиг своего отца, который спас пассажиров Ту-154 при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году. Тогда у самолета несинхронно убрались закрылки.