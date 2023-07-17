Важное 17 июля 2023, 17:59 Пилот рухнувшего в Ейске Су-25 погиб Глава Ейского района Бублик подтвердил смерть пилота рухнувшего Су-25 РИА «Новости»

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Пилот потерпевшего крушение над Краснодарским краем штурмовика Су-25 погиб. Глава Ейского района Роман Бублик в Telegram-канале выразил соболезнования близким летчика.

Бублик также отметил, что авария произошла во время выполнения тренировочного полета.

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«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25», — отметил он.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил в соцсетях о крушении над морем самолета Су-25. Очевидцы рассказали «360», что пилоту штурмовика оказали необходимую помощь, однако он находился в очень тяжелом состоянии.

Другие свидетели предположили, что пилот пытался увести самолет от жилых районов. Предварительной причиной аварии назвали отказ двигателя.