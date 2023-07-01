Происшествия 01 июля 2023, 23:32 Пилот рухнувшего в Дагестане шара заявил, что посадил воздушное судно — МВД МВД Дагестана: воздушный шар в республике не упал, а совершил экстренную посадку Freepik

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Пилот рухнувшего шара в Дагестане заявил, что самостоятельно посадил воздушное судно. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД республики.

«По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил», — сказано в сообщении.

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В министерстве отметили, что в полицию не поступало сообщений по факту экстренной посадки. На борту воздушного шара находились четыре человека — три пассажира и пилот.

«Все живы. Информацию о возможных пострадавших и тяжести полученных травм прокомментируют медики», — заявили в ведомстве

Ранее «360» публиковал видео с места случившегося. На кадрах видно, что воздушный шар красного цвета находится на склоне горы.

Обломки неизвестного воздушного шара нашли на северо-востоке Польши 4 июня. Фрагменты летательного аппарата были недалеко от воинской части. Также на объекте обнаружили надписи на кириллице, пенопластовый ящик и антенну.