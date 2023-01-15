Происшествия 15 января 2023, 12:32 Пилот разбившегося в Непале самолета Yeti Airlines предотвратил падение на город Online Khabar: пилот разбившегося в Непале самолета предотвратил падение на город

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Командир воздушного судна, потерпевшего крушение в Непале, направил лайнер в сторону ущелья и предотвратил падение на населенный пункт. Об этом сообщил портал Online Khabar.

«Если бы он опоздал еще на одну минуту, самолет мог бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре, который находится так близко к рынку Рамгхат», — рассказал один из очевидцев трагедии.

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68 пассажиров и четверо членов экипажа — все погибли при крушении. Среди погибших — четверо россиян. Их гибель подтвердил посол России в Непале Алексей Новиков.

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В настоящее время сотрудники дипмиссии связываются с непальскими властями по ситуации с крушением авиалайнера. Новиков подчеркнул, что посольство окажет поддержку родственникам погибших россиян.

Ранее другое издание, The Himalayan Times, сообщило, что спасательная операция все еще продолжается, сотрудники сил безопасности и местные жители совместно работают на месте крушения.

Между тем очевидцы выложили в Сеть момент падения самолета.