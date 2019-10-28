Пилот пропавшего в Пермском крае самолета погиб

Полицейские нашли упавший в Пермском крае легкомоторный самолет. Пилот пропавшего 25 октября Cessna 172 погиб.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю в лесном массиве в семи километрах от поселка Аннинск Пермского района обнаружен легкомоторный самолет. Внутри кабины находился пилот без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

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Частный легкомоторный самолет Сеssna 172 пропал с радаров утром 26 октября, после вылета с аэродрома деревни Нижнее Городище.

Спасатели искали самолет и пилота двое суток. В поисково-спасательной операции были задействованы более 100 сотрудников экстренных служб, а также добровольцы.

Поиски проводили не только с воздуха, но и с земли — спасатели обследовали территорию радиусом 30 квадратных километров. С воздуха обследовали более 600 квадратных километров.

Как ранее сообщали СМИ, на борту самолета находился один человек — пилот Геннадий Белоглазов. Незадолго до катастрофы он созванивался со своим соседом по телефону и закашлялся. Собеседник решил, что авиатору стало плохо.