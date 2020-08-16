16 августа 2020, 20:48
Пилот пострадал при жесткой посадке самолета в Клину
В воскресенье, 16 августа, самолет совершил жесткую посадку в Клину. По предварительным данным, есть один пострадавший.
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в аэродроме Щекино, который находится в подмосковном Клину. По предварительным данным, пострадал пилот, сообщает mk.ru со ссылкой на экстренные службы.
В начале августа стало известно еще об одном крушении. В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39. При падении летчики не пострадали.
Ранее стало известно о падении самолета Ан-2 в Нижегородской области. В результате крушения один человек погиб, один выжил, сообщает «Царьград».