Пилот пострадал при жесткой посадке самолета в Клину

В воскресенье, 16 августа, самолет совершил жесткую посадку в Клину. По предварительным данным, есть один пострадавший.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в аэродроме Щекино, который находится в подмосковном Клину. По предварительным данным, пострадал пилот, сообщает mk.ru со ссылкой на экстренные службы.

В начале августа стало известно еще об одном крушении. В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39. При падении летчики не пострадали.

Ранее стало известно о падении самолета Ан-2 в Нижегородской области. В результате крушения один человек погиб, один выжил, сообщает «Царьград».