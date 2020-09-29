29 сентября 2020, 07:15
Пилот попал в больницу после падения легкомоторного самолета в Самарской области
Утром 29 сентября легкомоторный самолет попытался взлететь под Самарой, но что-то пошло не так. Он совершил жесткую посадку. Пилота с травмами отвезли в больницу. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
По данным спасателей, инцидент произошел в одном километре к югу от села Семеновка в Кинель-Черкасском районе Самарской области. На борту двухместного самолета находился мужчина, который получил травмы. Его отвезли в Кинель-Черкасскую ЦРБ.
Самолет после аварии не загорелся, жертв и разрушений на земле нет. ЧП произошло в районе 07:00 (06:00 по московскому времени). На месте работают экстренные службы.
Источник: ГУ МЧС по Самарской области
Судя по опубликованным фотографиям, жесткую посадку совершил мотодельтаплан.
Информации о том, что случилось с транспортным средством, пока нет.