Пилот передал штурвал девушке во время полета
Сотрудник авиакомпании нарушил правила безопасности и поставил под угрозу жизни пассажиров, сообщил «ТВ Центр».
Инцидент произошел 31 августа, когда член экипажа провел в кабину пилотов 33-летнюю женщину и дал ей «порулить».
Видео уникального опыта девушка опубликовала в соцсети Instagram, и им заинтересовался Следственный комитет.
Как сообщил портал «Дни.ру», против пилота возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.