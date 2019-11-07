Пилот передал штурвал девушке во время полета

Инцидент произошел 31 августа, когда член экипажа провел в кабину пилотов 33-летнюю женщину и дал ей «порулить».

Видео уникального опыта девушка опубликовала в соцсети Instagram, и им заинтересовался Следственный комитет.

Как сообщил портал «Дни.ру», против пилота возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.