Пилот назвал причину отказа двигателей аварийно севшего в Томской области Ан-28

Двигатели у совершившего аварийную посадку в Томской области Ан-28 отказали из-за обледенения. Об этом рассказал пилот Анатолий Прытков.

«Поднялись мы на высоту 2450 метров, у нас произошел отказ двух двигателей после выхода из облачности. В облачности присутствует обледенение, запуск двигателей производителем не рекомендуется. Мы вышли из облаков, приступили к запуску двигателей, но запуск не удался», — приводит «Интерфакс» слова Прыткова.

Авиатор уточнил, что экипаж еще несколько раз попытался запустить двигатели до определенной высоты. Потом пилоты выбрали площадку для приземления и предупредили пассажиров.

На прошлой неделе пассажирский самолет Ан-28, летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе. Следователи установили, что через 10 минут полета у него отказали оба двигателя. На борту находились 18 человек. Все выжили. Травмы получили 11 человек.